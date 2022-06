Cannavaro: “Mi sono sentito con l’obiettivo del Napoli”, poi l’annuncio sul futuro (Di giovedì 23 giugno 2022) Fabio Cannavaro, ex giocatore, tra le altre, di Napoli e Juventus, ha rilasciato un’intervista nel corso dell’evento odierno organizzato dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. L’ex campione del mondo ha toccato diversi temi di attualità in casa Napoli e ha parlato anche del proprio futuro. Fabio Cannavaro (Getty Images) Di seguito le sue parole: “Chi è in società sa cosa fare. Quest’anno c’era voglia di vincere e per un po’ c’è stata anche la sensazione di potercela fare, ma alla fine ha vinto il Milan che era forte che ha meritato di vincere”. Su Koulibaly: “sono tanti i giocatori del Napoli in scadenza. Il rischio è quello di perderli a zero la prossima estate. Koulibaly è uno dei pochi rimasti di alto livello nel suo ruolo. Speriamo che la ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 giugno 2022) Fabio, ex giocatore, tra le altre, die Juventus, ha rilasciato un’intervista nel corso dell’evento odierno organizzato dalla FondazioneFerrara. L’ex campione del mondo ha toccato diversi temi di attualità in casae ha parlato anche del proprio. Fabio(Getty Images) Di seguito le sue parole: “Chi è in società sa cosa fare. Quest’anno c’era voglia di vincere e per un po’ c’è stata anche la sensazione di potercela fare, ma alla fine ha vinto il Milan che era forte che ha meritato di vincere”. Su Koulibaly: “tanti i giocatori delin scadenza. Il rischio è quello di perderli a zero la prossima estate. Koulibaly è uno dei pochi rimasti di alto livello nel suo ruolo. Speriamo che la ...

