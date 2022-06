Calenda: “Di Maio? No dialogo con chi cambia idea per convenienza” (Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA – Un dialogo con Di Maio? “No, perché è esattamente la stessa cosa che abbiamo visto nel corso di tutta questa legislatura, cioè persone che prendono posizioni a seconda di quello che gli conviene, non mostrando alcuna coerenza né, aggiungo, rispetto verso i propri elettori. E dunque io non credo che noi dobbiamo dare spazio a questo modo di fare politica”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a Omnibus su La7. “Se c’è il 50% degli elettori che non va a votare – osserva – è per questo modo di fare politica, e quindi per quello che ci concerne mi fa piacere avere la possibilità di ribadirlo: Azione, insieme a Più Europa, io insieme a Emma Bonino, alle tante liste civiche che anche in queste elezioni hanno avuto ottimi risultati, costruiremo un’area liberal progressista che andrà indipendente dai due poli. E i cittadini ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA – Uncon Di? “No, perché è esattamente la stessa cosa che abbiamo visto nel corso di tutta questa legislatura, cioè persone che prendono posizioni a seconda di quello che gli conviene, non mostrando alcuna coerenza né, aggiungo, rispetto verso i propri elettori. E dunque io non credo che noi dobbiamo dare spazio a questo modo di fare politica”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, a Omnibus su La7. “Se c’è il 50% degli elettori che non va a votare – osserva – è per questo modo di fare politica, e quindi per quello che ci concerne mi fa piacere avere la possibilità di ribadirlo: Azione, insieme a Più Europa, io insieme a Emma Bonino, alle tante liste civiche che anche in queste elezioni hanno avuto ottimi risultati, costruiremo un’area liberal progressista che andrà indipendente dai due poli. E i cittadini ...

