Calcio: Inter. Calhanoglu parla di 'Colpe di Inzaghi', poi chiarisce (Di giovedì 23 giugno 2022) "Il mister mi ha dato tanta fiducia, a Ibra piace essere al centro dell'attenzione" MILANO - Hakan Calhanoglu ieri sera ha fatto parlare e ha parlato tanto. Il turco prima ha "discusso" alcune scelte ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) "Il mister mi ha dato tanta fiducia, a Ibra piace essere al centro dell'attenzione" MILANO - Hakanieri sera ha fattore e hato tanto. Il turco prima ha "discusso" alcune scelte ...

Pubblicità

StefanoFeltri : Così i contribuenti italiano pagano un pezzo dello stipendio di Lukaku che torna all'Inter con lo sconto. Doveva se… - Gazzetta_it : Lukaku torna all’Inter: è fatta! Manca solo l’annuncio - Gazzetta_it : La Curva Nord: 'Interisti, non cadete nel tranello. Non andate ad accogliere #Lukaku' - ansacalciosport : Serie A: per lo scudetto 2022/23 un testa a testa Inter-Juve. Milan e Napoli alla rincorsa, meno chance per romane… - ansacalciosport : Inter, al via visite mediche per Mkhitaryan. L'armeno ex Roma firmerà contratto biennale coi nerazzurri | #ANSA -