Pubblicità

sportli26181512 : Barcellona: clamoroso sondaggio per Suarez: Tra le tante ipotesi circa il futuro di Luis Suarez, che nei prossimi g… - sportface2016 : #Barcellona, se #Lewandowski si complica spunta l'ipotesi di un clamoroso ritorno di #Suarez - salvo__alferi : Secondo il quotidiano spagnolo #Sport, il #Barcellona avrebbe contattato Luis #Suarez per un clamoroso ritorno, dic… - ArenaSportiva1 : ???????? Clamoroso ritorno a #Barcellona di #Neymar? Il #PSG lo offre ai blaugrana per 50 milioni. - tuttoatalanta : Clamoroso ritorno a Barcellona di Neymar? Il PSG lo offre ai blaugrana per 50 milioni -

TUTTO mercato WEB

E' vero e proprio casting in casaper trovare un attaccante in grado di garantire gol a grappoli per guidare il progetto di ... i blaugrana potrebbero virare su unritorno in terra ...Un'indiscrezione, quella lanciata da Sport, che avrebbe delse confermata. Ancora in ... il presidente del PSG, infatti, non ha escluso una possibile partenza dell' ex. Le ... Clamoroso ritorno a Barcellona di Neymar Il PSG lo offre ai blaugrana per 50 milioni E’ vero e proprio casting in casa Barcellona per trovare un attaccante in grado di garantire gol a grappoli per guidare il progetto di Xavi. E’ Lewandowski il nome prediletto, ma il Bayern Monaco non ...Negli ultimi giorni il nome di Neymar è stato associato a diversi club in vista di un clamoroso addio al Psg. Il club francese sembra ...