Allarme Superbonus | ora potrebbero bloccarsi questi cantieri

Leggi su consumatore

(Di giovedì 23 giugno 2022) Ilsta riscontrando diverse difficoltà. Le richieste dei fondi sono superiori a quanto stanziato Negli ultimi due anni l’economia ha risentito delle conseguenze della pandemia. Per questo motivo sono state intraprese iniziative dai diversi governi che si sono succediti per stimolare la ripresa. Il110% è uno degli strumenti adottati dal legislatore per L'articolo proviene da Consumatore.com.