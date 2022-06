Un’altra star si unisce ufficialmente al cast di Dune 2 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le riprese del sequel di Dune partiranno entro la fine dell’anno e il regista Denis Villeneuve ha confermato l’ingresso di Un’altra attrice nel cast. Il sequel di Dune continua ad ampliare il proprio cast. Recentissimo è l’annuncio che coinvolge Un’altra grande attrice del cinema, avvistata di recente sul red carpet del Festival di Cannes. Grande attesa per il nuovo film di Dune, che ha confermato il ben gradito ritorno degli attori principali tra cui Zendaya e Timothée Chalamet. Ma se il debutto ha regalato grandi soddisfazioni al pubblico con un cast stellare, il sequel si prospetta ancora più ricco. DuneIl successo al botteghino di Dune ha permesso al regista di sognare già una seconda parte, dove il personaggio ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le riprese del sequel dipartiranno entro la fine dell’anno e il regista Denis Villeneuve ha confermato l’ingresso diattrice nel. Il sequel dicontinua ad ampliare il proprio. Recentissimo è l’annuncio che coinvolgegrande attrice del cinema, avvistata di recente sul red carpet del Festival di Cannes. Grande attesa per il nuovo film di, che ha confermato il ben gradito ritorno degli attori principali tra cui Zendaya e Timothée Chalamet. Ma se il debutto ha regalato grandi soddisfazioni al pubblico con unstellare, il sequel si prospetta ancora più ricco.Il successo al botteghino diha permesso al regista di sognare già una seconda parte, dove il personaggio ...

Pubblicità

ElenaMo23352985 : @mCCglb @Jcaterj1 @IsolaDeiFamosi Carmen alla fine diverte, ma io a star vedere Mercedesz che fa finta di essere un… - goldrvshtae : it's crazy pensare alla maturità perché era appena un anno fa but it feels like AGES ago mi sembra di star vivendo… - Pietro_Firenze : Il nome : #InsiemePerIlFuturo Io l'avrei chiamato 'Insieme per un futuro fresco', nel senso dello star freschi con… - Verdemare3 : @AlexBazzaro Ecco un altra star di Twitter con potenzialità di voto non superiore a Borghi Bagnai Donato. Ma legger… - justignorance_ : se vedo un'altra scena angst di to my star in tl giuro che- -