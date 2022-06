UFFICIALE Mané è un nuovo calciatore del Bayern Monaco | il comunicato

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ilha ufficializzato l’acquisto dal Liverpool di Sadio: ilOra è. Sadioè undel. Il club bavarese ha annunciato l’acquisto tramite un. IL– «L’FCha ingaggiato Sadiodal Liverpool FC. Il 30enne attaccante ha firmato un contratto con i campioni del record di Germania fino al 30 giugno 2025». Herbert Hainer , Presidente delha dichiarato: «Sadioè una star mondiale che sottolinea il fascino dell’FCe aumenta l’attrattiva dell’intera Bundesliga. È per calciatori così ...

L'annunciodovrebbe arrivare ad ore, ma salvo imprevisti Sadiosarà presto un nuovo calciatore del Bayern Monaco . Ieri l'arrivo in Baviera per le prime parole e le visite mediche e alla Bild ...Adesso sarà tempo di visite mediche e poi delle firme, a cui seguirà la presentazionea media e tifosi mercoledì all'Allianz Arena , dovesi recherà per salutare la sua nuova squadra ... Ora è ufficiale: il Bayern Monaco fa il colpo Sadio Mané, firma fino al 2025