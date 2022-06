Traffico Roma del 22-06-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdedalla redazione Buonasera Bentrovati al microfono Sonia cerquetani ancora chiusa per incendio e fumo sulla carreggiata la A12Civitavecchia tra la via Aurelia Civitavecchia nord versoPer quanto riguarda il raccordo anulare rallentamenti e code lungo la carreggiata interna tra Flamini e Salaria è più avanti tra laFiumicino il Aurelia file a tratti lungo l’esterno altra laFiumicino alla Tuscolana ed ancora code sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni in direzione Stadio Olimpico dallo svincolo A24 a via dei Campi Sportivi incidente in città su via Laurentina code altezza Viale dell’Oceano Atlantico direzione raccordo incidente anche su via Ostiense alla rampa di vincolo Per Vitinia via del ...