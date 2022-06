Super caldo fino a luglio, Caronte porta due settimane infernali: le previsioni (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – caldo anomalo e afa non mollano la presa ed è allarme siccità. L’ennesima espansione dell’anticiclone africano, denominato Caronte, “minaccia il nostro Paese di durare molto a lungo: potrebbe essere da record non solo per l’intensità ma soprattutto per la persistenza del Super caldo in Italia – spiegano gli esperti del sito iLMeteo.it – Le ultime proiezioni indicano che Caronte vuole infuocare lo Stivale fino al 4/6 luglio, con la prossima settimana ancora più calda di quella appena iniziata”. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, spiega che solo oltre i 1000 metri e lungo le coste potremo trovare refrigerio, anche se oramai anche le località di mare stanno diventando molto calde e, in particolare di notte, l’afa è alle stelle. Va ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) –anomalo e afa non mollano la presa ed è allarme siccità. L’ennesima espansione dell’anticiclone africano, denominato, “minaccia il nostro Paese di durare molto a lungo: potrebbe essere da record non solo per l’intensità ma soprattutto per la persistenza delin Italia – spiegano gli esperti del sito iLMeteo.it – Le ultime proiezioni indicano chevuole infuocare lo Stivaleal 4/6, con la prossima settimana ancora più calda di quella appena iniziata”. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, spiega che solo oltre i 1000 metri e lungo le coste potremo trovare refrigerio, anche se oramai anche le località di mare stanno diventando molto calde e, in particolare di notte, l’afa è alle stelle. Va ...

