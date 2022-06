Sebastian Stan nel thriller psicologico A Different Man (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un intreccio complesso e un gioco di specchi nel thriller psicologico targato A24 A Different Man, nuova sfida attoriale per Sebastian Stan. Sebastian Stan sarà protagonista del thriller psicologico targato A24 A Different Man. Al suo fianco nel cast anche gli attori Renate Reinsve e Adam Pearson. A Different Man, diretto da Aaron Schimberg, segue Edward, un emarginato in cerca di una nuova vita e di un nuovo inizio. Dopo una procedura di chirurgia ricostruttiva facciale, l'uomo rimane ossessionato da un attore che interpreta lui in una produzione teatrale basata sulla sua vita precedente. Aaron Schimberg è anche autore della sceneggiatura. Le riprese inizieranno il prossimo mese. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un intreccio complesso e un gioco di specchi neltargato A24 AMan, nuova sfida attoriale persarà protagonista deltargato A24 AMan. Al suo fianco nel cast anche gli attori Renate Reinsve e Adam Pearson. AMan, diretto da Aaron Schimberg, segue Edward, un emarginato in cerca di una nuova vita e di un nuovo inizio. Dopo una procedura di chirurgia ricostruttiva facciale, l'uomo rimane ossessionato da un attore che interpreta lui in una produzione teatrale basata sulla sua vita precedente. Aaron Schimberg è anche autore della sceneggiatura. Le riprese inizieranno il prossimo mese. ...

Pubblicità

NerdPool_IT : Sebastian Stan, Renate Reinsve e Adam Pearson protagonisti di A Different Man - - Horror_Magazine : A Different Man: Sebastian Stan è il protagonista del film A24 - bipomiha : allora @marmella7a nn so se ci conosciamo però sono stanca di vedere chris evans e sebastian stan capisci - julieftauri : @hxrrysyndrome MA NON SI SOMIGKUANO NEMMENO CEH AVREI POTUTO CAPIRE RICHARD MADDEN E SEBASTIAN STAN MA HENRY CAVILL - HSavernake : RT @mybuckymybuddy: A Different Man – Sebastian Stan Si Unisce Al Cast Del Thriller Psicologico Della A24 - -