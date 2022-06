Salvatore D’Onofrio protagonista di Segundo in ALTRO GIRO! ALTRA CORSA!

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Per il Campania Teatro Festival 2022,interpreteràindi Eduardo Tartaglia. Tra i numerosi spettacoli che propone il Campania Teatro Festival che sta riscuotendo un grande successo proprio in questi giorni, voglio segnalare un interessante lavoro teatrale intitolato “” È una sorta di mantra che ognuno di noi ha recitato in questi ultimi tumultuosi anni. Si tratta dello