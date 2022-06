Reddito di cittadinanza. Nessun disincentivo all’impiego (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il ritornello stonato dei detrattori del Reddito di cittadinanza verte sulla correlazione tra posti vacanti e sussidio. Lo rilanciano in coro gli imprenditori, specie con l’avvicinarsi della stagione estiva alla ricerca di manodopera, e i politici nemici della misura studiata dal Movimento Cinque Stelle. A smontare la tesi di chi sostiene che il Reddito di cittadinanza disincentivi la ricerca di lavoro, in particolare tra i più giovani, è anche Pagella Politica. Che mette assieme i numeri sulla misura. I dati raccolti suggeriscono che una sparuta minoranza dei beneficiari percepisce ogni mese più di 800 euro, una cifra comunque lontana dagli stipendi comunemente considerati come accettabili. E che la maggior parte dei beneficiari è difficilmente collocabile nel mercato del lavoro. Il ritornello stonato dei detrattori ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il ritornello stonato dei detrattori deldiverte sulla correlazione tra posti vacanti e sussidio. Lo rilanciano in coro gli imprenditori, specie con l’avvicinarsi della stagione estiva alla ricerca di manodopera, e i politici nemici della misura studiata dal Movimento Cinque Stelle. A smontare la tesi di chi sostiene che ildidisincentivi la ricerca di lavoro, in particolare tra i più giovani, è anche Pagella Politica. Che mette assieme i numeri sulla misura. I dati raccolti suggeriscono che una sparuta minoranza dei beneficiari percepisce ogni mese più di 800 euro, una cifra comunque lontana dagli stipendi comunemente considerati come accettabili. E che la maggior parte dei beneficiari è difficilmente collocabile nel mercato del lavoro. Il ritornello stonato dei detrattori ...

