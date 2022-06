Papa Francesco: “Io in carrozzina? È la vecchiaia, va accettata” (Di mercoledì 22 giugno 2022) CITTÀ DEL VATICANO – “La vecchiaia è così, ti vengono tutte queste malattie e dobbiamo accettarle come vengono. Non abbiamo la forza dei giovani”. Così Papa Francesco, durante l’udienza generale, commenta un passo della sua catechesi in cui parla di Gesù che, rivolgendosi a Pietro, gli dice: “quando eri giovane eri autosufficiente, quando sarai vecchio non sarai più così padrone di te e della tua vita”. “E dillo a me che devo andare in giro in carrozzina”, il commento ironico di Bergoglio. “Con la malattia e la vecchiaia la dipendenza dagli altri cresce e non siamo più autosufficienti come prima”, aggiunge il Papa spiegando poi che “alle volte il protagonismo deve diminuire, bisogna accettare che la vecchiaia ti abbassa come protagonista”. “Ma – continua – avrai un ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 giugno 2022) CITTÀ DEL VATICANO – “Laè così, ti vengono tutte queste malattie e dobbiamo accettarle come vengono. Non abbiamo la forza dei giovani”. Così, durante l’udienza generale, commenta un passo della sua catechesi in cui parla di Gesù che, rivolgendosi a Pietro, gli dice: “quando eri giovane eri autosufficiente, quando sarai vecchio non sarai più così padrone di te e della tua vita”. “E dillo a me che devo andare in giro in”, il commento ironico di Bergoglio. “Con la malattia e lala dipendenza dagli altri cresce e non siamo più autosufficienti come prima”, aggiunge ilspiegando poi che “alle volte il protagonismo deve diminuire, bisogna accettare che lati abbassa come protagonista”. “Ma – continua – avrai un ...

