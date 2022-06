Omicron 5: la nuova variante spinge i contagi in Italia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Omicron 5 è la variante del Covid più infettiva: è capace di aggirare le difese immunitarie generate dalla malattia e anche dai vaccini. Tradotto: chi si è già ammalato di Covid può reinfettarsi e chi ha ricevuto tre dosi di vaccino resta esposto all’infezione causata da quest’ultima mutazione del virus. La variante Omicron 5 spinge i contagi Covid in Italia e per molti esperti si sta osservando una nuova ondata estiva, con il picco si potrebbe avere a fine luglio. “Se l’obiettivo è convivere con il virus allora dobbiamo concentrarci più sui sintomatici. Continuare a cercare i positivi – sottolinea Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute – non è la strategia giusta“. Ma secondo altri La variante ... Leggi su influencertoday (Di mercoledì 22 giugno 2022)5 è ladel Covid più infettiva: è capace di aggirare le difese immunitarie generate dalla malattia e anche dai vaccini. Tradotto: chi si è già ammalato di Covid può reinfettarsi e chi ha ricevuto tre dosi di vaccino resta esposto all’infezione causata da quest’ultima mutazione del virus. LaCovid ine per molti esperti si sta osservando unaondata estiva, con il picco si potrebbe avere a fine luglio. “Se l’obiettivo è convivere con il virus allora dobbiamo concentrarci più sui sintomatici. Continuare a cercare i positivi – sottolinea Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute – non è la strategia giusta“. Ma secondo altri La...

