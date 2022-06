Omicron 5, la nuova ondata: sintomi, cure e rischio reinfezione. «I positivi sono oltre 3 milioni» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Coronavirus è tornato a circolare in una nuova variante di preoccupazione. Omicron BA5 fino alla scorsa settimana era considerata come responsabile di un quarto dei casi di positività. Oggi potrebbe già aver superato il 50%. E, come ha spiegato il presidente dell’Aifa Giorgio Palù, è «molto diversa dalle precedenti, è più immunoevasiva e può sfuggire anche alla quarta dose». Da qui l’aumento dei contagi, con un trend di «forte crescita, nel quale da metà maggio l’indice di contagio Rt è aumentato da 0,78 a 1,3», come ha osservato il fisico Giorgio Sestili. Omicron 5 è quindi in grado di bucare la protezione dei vaccini ed è più facile la reinfezione. La buona notizia è che i sintomi sono ancora lievi. Febbre, inappetenza, forte mal di gola ma per ora pochi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Coronavirus è tornato a circolare in unavariante di preoccupazione.BA5 fino alla scorsa settimana era considerata come responsabile di un quarto dei casi dità. Oggi potrebbe già aver superato il 50%. E, come ha spiegato il presidente dell’Aifa Giorgio Palù, è «molto diversa dalle precedenti, è più immunoevasiva e può sfuggire anche alla quarta dose». Da qui l’aumento dei contagi, con un trend di «forte crescita, nel quale da metà maggio l’indice di contagio Rt è aumentato da 0,78 a 1,3», come ha osservato il fisico Giorgio Sestili.5 è quindi in grado di bucare la protezione dei vaccini ed è più facile la. La buona notizia è che iancora lievi. Febbre, inappetenza, forte mal di gola ma per ora pochi ...

Pubblicità

fanpage : Nuovi positivi quintuplicati in pochi giorni a Milano, dove anche il primo cittadino Sala è chiuso in casa dopo l'e… - FirenzePost : Variante Omicron: Oms, in autunno necessaria nuova campagna vaccinale - Svt122015 : RT @Open_gol: La nuova variante “buca” i vaccini. Ed è diventata dominante in pochi giorni. Febbre, inappetenza, forte mal di gola ma per o… - Open_gol : La nuova variante “buca” i vaccini. Ed è diventata dominante in pochi giorni. Febbre, inappetenza, forte mal di gol… - infoitsalute : Nuova ondata Omicron, boom di contagi Covid: quando arriverà il picco secondo gli esperti -