Morra sulla scissione nel Movimento | Sono convinto che l' emorragia non sia finita

AGI - "A furia di rinviare la soluzione, i problemi si ingigantiscono e poi esplodono e Sono convinto che l'eMorragia non sia finita. Ci sarà difficoltà per M5s, perché si è fatta una scelta votata a distruggere le ragioni stesse per cui era nato il Movimento". Per il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra, intervistato dall'AGI, quanto successo ieri sera, con l'annuncio dell'addio a M5s da parte di Luigi di Maio e la nascita di una nuova formazione politica è l'esito più naturale di una situazione ormai compromessa da tempo. Tanto da determinarne la fuoriuscita dal gruppo parlamentare in tempi non sospetti, anche se il numero uno dell'Antimafia tiene a sottolineare che si ritiene ancora parte integrante della comunità degli attivisti del Movimento.

