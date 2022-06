Mina Settembre 2: arriva la grande attrice (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’attrice protagonista della fiction targata Rai sarà affiancata da una grande presenza del panorama cinematografico. CV’ davvero molta attesa da parte dei fan per il ritorno sul piccolo schermo di Mina Settembre, Dopo il grande successo della prima stagione in tanti aspettano la seconda. Infatti, Serena Rossi insieme a tutto il resto del cast da poco ha terMinato le riprese e grazie agli spoiler possiamo annunciare che ne vedremo delle belle. grandi novità nel cast della serie ( web)Tante novità, nuove trame e soprattutto nuovi personaggi. Tra questi troviamo un’importante personaggio del panorama televisivo italiano, ovvero Marisa Laurito che vestirà i panni della zia. Nel farlo ha abbandonato il suo classico look, ossia la capigliatura color ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’protagonista della fiction targata Rai sarà affiancata da unapresenza del panorama cinematografico. CV’ davvero molta attesa da parte dei fan per il ritorno sul piccolo schermo di, Dopo ilsuccesso della prima stagione in tanti aspettano la seconda. Infatti, Serena Rossi insieme a tutto il resto del cast da poco ha terto le riprese e grazie agli spoiler possiamo annunciare che ne vedremo delle belle. grandi novità nel cast della serie ( web)Tante novità, nuove trame e soprattutto nuovi personaggi. Tra questi troviamo un’importante personaggio del panorama televisivo italiano, ovvero Marisa Laurito che vestirà i panni della zia. Nel farlo ha abbandonato il suo classico look, ossia la capigliatura color ...

