Maturità, la traccia più scelta dai candidati è stata quella dedicata al mondo iperconnesso tra senso di smarrimento e vulnerabilità (Di mercoledì 22 giugno 2022) É terminata la prima prova scritta dell’esame di Maturità del 2022. Dopo tre anni di fermo a causa della pandemia, gli studenti hanno potuto nuovamente sostenere il tema. A distanza di qualche ora è possibile fare il punto delle tracce preferite dai maturandi. La più scelta, la traccia C dedicata alle potenzialità e ai rischi di un mondo iperconnesso e tratta dal libro “Tienilo acceso” di Vera Gheno e Bruno Mastroianni. “Vivere in un mondo iperconnesso comporta che ogni persona abbia una specie di identita? aumentata”- scrivono gli autori nel libro- “occorre imparare a gestirsi non solo nella vita reale, ma anche in quella virtuale”. Proprio per questo: “In presenza di un’autopercezione non perfettamente delineata, o magari di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) É terminata la prima prova scritta dell’esame didel 2022. Dopo tre anni di fermo a causa della pandemia, gli studenti hanno potuto nuovamente sostenere il tema. A distanza di qualche ora è possibile fare il punto delle tracce preferite dai maturandi. La più, laalle potenzialità e ai rischi di une tratta dal libro “Tienilo acceso” di Vera Gheno e Bruno Mastroianni. “Vivere in uncomporta che ogni persona abbia una specie di identita? aumentata”- scrivono gli autori nel libro- “occorre imparare a gestirsi non solo nella vita reale, ma anche invirtuale”. Proprio per questo: “In presenza di un’autopercezione non perfettamente delineata, o magari di ...

Pubblicità

ricpuglisi : Complimenti per la traccia ideologica sul #Covid19 alla Maturità Non vi fermate mai eh ht @nanoscalebiomed - nestquotidiano : Maturità, 21,2% degli studenti ha scelto traccia sul mondo iperconnesso - IlModeratoreWeb : Maturità, 21,2% degli studenti ha scelto traccia sul mondo iperconnesso - - mammtabucchina : Sono certa tu abbia scelto la traccia sulla musica per la prima prova della maturità - fattoquotidiano : Maturità, la traccia più scelta dai candidati è stata quella dedicata al mondo iperconnesso tra senso di smarriment… -