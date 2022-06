Maturità al via, tornano dopo due anni le prove scritte (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma - Maturità al via. Comprensione e analisi e interpretazione di una poesia delle Myricae di Giovanni Pascoli "La via ferrata" e per l'analisi di un testo argomentativo "La sola colpa di essere nati" di Gherardo Colombo e Liliana Segre: queste due delle tracce proposte ai ragazzi che devono sostenere la prova scritta di italiano. Una novella di Giovanni Verga "Nedda, Bozzetto siciliano" è un'altra delle tracce data dal ministero dell'Istruzione ai maturandi. E ancora, viene proposto un discorso pronunciato alla Camera da Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021. Il discorso di Parisi riguarda i cambiamenti climatici. "L'umanità deve fare scelte essenziali", ammonisce il premio Nobel, che prospetta possibili, drammatici scenari, sottolineando la necessità di urgenti interventi politici. Lo studente deve rispondere ad una serie ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma -al via. Comprensione e analisi e interpretazione di una poesia delle Myricae di GiovPascoli "La via ferrata" e per l'analisi di un testo argomentativo "La sola colpa di essere nati" di Gherardo Colombo e Liliana Segre: queste due delle tracce proposte ai ragazzi che devono sostenere la prova scritta di italiano. Una novella di GiovVerga "Nedda, Bozzetto siciliano" è un'altra delle tracce data dal ministero dell'Istruzione ai maturandi. E ancora, viene proposto un discorso pronunciato alla Camera da Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021. Il discorso di Parisi riguarda i cambiamenti climatici. "L'umanità deve fare scelte essenziali", ammonisce il premio Nobel, che prospetta possibili, drammatici scenari, sottolineando la necessità di urgenti interventi politici. Lo studente deve rispondere ad una serie ...

Pubblicità

rtl1025 : ??? Oggi è la #notteprimadegliesami, domani al via gli esami di #maturità La vostra notte prima degli esami? ???? - Adnkronos : Maturità, si parte oggi con italiano: dalle 8.30 la prima prova dell’Esame di Stato. #maturita2022 - Agenzia_Ansa : Al via all'esame di #maturità, oggi la prova scritta di italiano - Gianga87 : Maturità al via con la prima prova. Le tracce: Pascoli e Segre, novella di Verga e discorso del Nobel Parisi - Cron… - Agenzia_Italia : Al via l'esame di Maturità con Pascoli, Segre e Parisi -