M5S, Fico: “Scissione è strumentale, un’operazione di potere” (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “La Scissione, che è il passato e non interessa a nessuno, avviene con una strumentalità politica senza precedenti. E’ una operazione di potere, non politica. Sono contento e tranquillo… Oggi siamo ancora più forti di prima”, dice ai cronisti il presidente della Camera Roberto Fico dopo il pranzo con Giuseppe Conte e gli altri big M5S all’indomani dell’addio di Luigi Di maio ai 5 Stelle e la nascita del nuovo gruppo ‘Insieme per il futuro’. “Le scissioni sono il grande classico, una grande banalità della politica che allontana i cittadini dalle istituzioni aggiunge – afferma ancora Fico – Dobbiamo guardare alle tematiche fondanti, perché i problemi dei cittadini sono davvero tanti”. “Siamo assolutamente tranquilli, al lavoro, il Movimento è la mia, la nostra casa. E’ la casa di tanti cittadini che ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “La, che è il passato e non interessa a nessuno, avviene con una strumentalità politica senza precedenti. E’ una operazione di, non politica. Sono contento e tranquillo… Oggi siamo ancora più forti di prima”, dice ai cronisti il presidente della Camera Robertodopo il pranzo con Giuseppe Conte e gli altri big M5S all’indomani dell’addio di Luigi Di maio ai 5 Stelle e la nascita del nuovo gruppo ‘Insieme per il futuro’. “Le scissioni sono il grande classico, una grande banalità della politica che allontana i cittadini dalle istituzioni aggiunge – afferma ancora– Dobbiamo guardare alle tematiche fondanti, perché i problemi dei cittadini sono davvero tanti”. “Siamo assolutamente tranquilli, al lavoro, il Movimento è la mia, la nostra casa. E’ la casa di tanti cittadini che ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : M5s, Di Maio: 'Mettiamoci in cammino, insieme per il futuro'. 'Non ci sarà spazio per l'odio, il populismo, sovrani… - riotta : Il presidente della Camera @Roberto_Fico dice a proposito #M5S 'Il movimento non è mai stato contro la @NATO '. Il… - fattoquotidiano : Fico: “Arrabbiati e delusi dagli attacchi di Di Maio. Le tensioni non sono tra lui e Conte ma con il M5s” - fisco24_info : Scissione 5 Stelle, Fico: 'E' operazione strumentale di potere': (Adnkronos) - Il presidente della Camera: 'Siamo a… - iconanews : M5s: Fico, scissione operazione di potere non politica -