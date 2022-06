Luigi Di Maio finalmente può gridare al mondo intero la sua vera identità (Di mercoledì 22 giugno 2022) di Andrea Taffi Luigi Di Maio, dopo aver cacciato tanti suoi ex colleghi, adesso caccia se stesso dal Movimento 5 Stelle; se ne va, non è più “grillino”, quanto meno ufficialmente, perché di fatto non lo era da tempo, almeno dall’insediamento dell’irrinunciabile governo Draghi, da lui tanto voluto. Si porta con sé, Di Maio, i fedelissimi e conta (o spera) di crearsi una sorta di eredità politica per un futuro almeno da 2%. Per l’immediato (un passo alla volta, per carità) fa evaporare del tutto lo spettro grillino e grillesco del divieto del doppio mandato e (ora che si è abituato ai palazzi che contano e crede di sapere come si fa a fare il politico) si convince di poter continuare a fare politica, e chissà, magari anche il ministro di un futuro governo, Meloni e Salvini permettendolo. finalmente Di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) di Andrea TaffiDi, dopo aver cacciato tanti suoi ex colleghi, adesso caccia se stesso dal Movimento 5 Stelle; se ne va, non è più “grillino”, quanto meno ufficialmente, perché di fatto non lo era da tempo, almeno dall’insediamento dell’irrinunciabile governo Draghi, da lui tanto voluto. Si porta con sé, Di, i fedelissimi e conta (o spera) di crearsi una sorta di eredità politica per un futuro almeno da 2%. Per l’immediato (un passo alla volta, per carità) fa evaporare del tutto lo spettro grillino e grillesco del divieto del doppio mandato e (ora che si è abituato ai palazzi che contano e crede di sapere come si fa a fare il politico) si convince di poter continuare a fare politica, e chissà, magari anche il ministro di un futuro governo, Meloni e Salvini permettendolo.Di ...

