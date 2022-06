Lory Del Santo se la prende con Luca Daffrè: “Il più viscido e venduto” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lory Del Santo furiosa contro alcuni dei suoi ex compagni d’avventura si sfoga in un’intervista a Novella 2000 Lory Del Santo ha manifestato la sua idea su alcuni naufraghi suoi compagni di avventura in Honduras all’Isola Dei Famosi. Lo ha fatto rispondendo alle domande di Novella 2000. La ex naufraga se l’è presa in particolare con Luca Daffrè, definendolo “il più viscido e venduto”. Ecco cosa ha dichiarato Lory a Novella 2000 a proposito del naufrago e non solo: “Senza di lui la mia vita è migliore. Il più viscido e venduto, ha trasformato un complimento fisico che gli ho fatto dicendo che volevo comperarlo per non farmi nominare. Parlare con lui è patetico e deprimente. Un azzeccagarbugli di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 giugno 2022)Delfuriosa contro alcuni dei suoi ex compagni d’avventura si sfoga in un’intervista a Novella 2000Delha manifestato la sua idea su alcuni naufraghi suoi compagni di avventura in Honduras all’Isola Dei Famosi. Lo ha fatto rispondendo alle domande di Novella 2000. La ex naufraga se l’è presa in particolare con, definendolo “il più”. Ecco cosa ha dichiaratoa Novella 2000 a proposito del naufrago e non solo: “Senza di lui la mia vita è migliore. Il più, ha trasformato un complimento fisico che gli ho fatto dicendo che volevo comperarlo per non farmi nominare. Parlare con lui è patetico e deprimente. Un azzeccagarbugli di ...

