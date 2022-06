LIVE Camila Giorgi-Muguruza 1-2, Wta Eastbourne 2022 in DIRETTA: break in avvio in favore della spagnola (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 break Muguruza. Spinge con il rovescio Garbine, ed arriva l’errore dell’azzurra. Servizio concesso principalmente a causa dei soliti doppi falli. 30-40 Servizio vincente Giorgi. 15-40 Due palle break Muguruza. Gran difesa della spagnola che poi chiude con il rovescio vincente in contropiede. 15-30 Secondo doppio fallo consecutivo di Camila. 15-15 Doppio fallo Giorgi, il primo del match. 15-0 ACE Giorgi, il secondo. 1-1 Game Muguruza. Con un servizio vincente al corpo la numero 10 del ranking WTA tiene la battuta. AD-40 Vola via la risposta di dritto della marchigiana. 40-40 Bene Camila, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1. Spinge con il rovescio Garbine, ed arriva l’errore dell’azzurra. Servizio concesso principalmente a causa dei soliti doppi falli. 30-40 Servizio vincente. 15-40 Due palle. Gran difesache poi chiude con il rovescio vincente in contropiede. 15-30 Secondo doppio fallo consecutivo di. 15-15 Doppio fallo, il primo del match. 15-0 ACE, il secondo. 1-1 Game. Con un servizio vincente al corpo la numero 10 del ranking WTA tiene la battuta. AD-40 Vola via la risposta di drittomarchigiana. 40-40 Bene, ...

Pubblicità

livetennisit : WTA 500 Eastbourne e WTA 250 Bad Homburg: I risultati con il dettaglio del Day 4. In campo Camila Giorgi e Lucia Br… - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Muguruza, Wta Eastbourne 2022 in DIRETTA: scontro stellare per l'azzurra contro la fuoriclasse s… - travellover28 : Camila Cabello - Familia (Official Live Performances) | Vevo - freeacrxcards : Camila Cabello – Lola (Official Live Performance) | Vevo ft. Yotuel - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Eastbourne Passano il turno Camila #Giorgi, che pur senza brillare piega la canadese #Marino 7-5,… -