La scissione di Di Maio, con lui 51 deputati e 11 senatori (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nasce il gruppo politico di Luigi Di Maio, l'ennesimo che sorge nel Parlamento italiano. L'annuncio formale arriva dal presidente della Camera, Roberto Fico, fra i maggiori avversario del ministro degli Esteri all'interno del Movimento Cinque Stelle. Il nuovo gruppo si chiama Insieme per il Futuro e raduna 62 parlamentari pentastellati attorno a Di Maio, che così come lui, escono dal M5S. "Ringrazio il M5S – ha detto Di Maio presentando il gruppo – è una scelta sofferta". "Abbiamo accelerato un processo iniziato mesi fa, da quando la linea del M5S sul Quirinale ha cominciato a creare disagi a molti", spiega uno dei senatori che seguiranno il ministro degli Esteri. Foto Ansa/Alessandro Di MeoMa quando è avvenuta la svolta decisiva di questo processo? Poche ore fa, in un momento delicato per la risoluzione sull'Ucraina ...

