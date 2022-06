KALIPÈ: MASSIMILIANO OSSINI SU RAI2 CON DUE PUNTATE SPECIALI. LE METE ESPLORATE (Di mercoledì 22 giugno 2022) Torna il viaggio “a passo lento e corto” di MASSIMILIANO OSSINI che ci porterà a scoprire tante METE suggestive nella prima delle due PUNTATE SPECIALI di KALIPÈ, in onda mercoledì 22 giugno alle 21.20 su RAI2. L’isola maldiviana che è riuscita a resistere all’urbanizzazione selvaggia puntando sulla sostenibilità, il faccia a faccia con le specie in via di estinzione che popolano i mari delle Hawaai, le terme islandesi che si affacciano sull’oceano e il parco naturale spagnolo punto nevralgico per la biosfera di tutta Europa alcune delle METE di KALIPÈ. LO STUDIO SUL MONTE BIANCO Fil rouge della puntata sarà la canzone “Azzurro”, resa celebre da Adriano Celentano, colore che non solo indica l’infinità e la perfezione di cieli e mari, ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 22 giugno 2022) Torna il viaggio “a passo lento e corto” diche ci porterà a scoprire tantesuggestive nella prima delle duedi, in onda mercoledì 22 giugno alle 21.20 su. L’isola maldiviana che è riuscita a resistere all’urbanizzazione selvaggia puntando sulla sostenibilità, il faccia a faccia con le specie in via di estinzione che popolano i mari delle Hawaai, le terme islandesi che si affacciano sull’oceano e il parco naturale spagnolo punto nevralgico per la biosfera di tutta Europa alcune delledi. LO STUDIO SUL MONTE BIANCO Fil rouge della puntata sarà la canzone “Azzurro”, resa celebre da Adriano Celentano, colore che non solo indica l’infinità e la perfezione di cieli e mari, ...

Ascolti Tv 22 giugno 2022, vince Chi l'ha visto La Lezione di Vespa Su Rai2 Kalipè con Massimiliano Ossini si difende bene: 770.000 (5.2%). Su Rete4 Controcorrente 699.000 (6%). Su La7 Atlantide 387.000 (3,6%). Su Tv8 il debutto di Chi vuole Sposare mia Mamma, il ... Ascolti tv 22 giugno 2022: Al posto tuo, L'Ora - Dati Auditel Su Rai 2: Kalipè , il viaggio "a passo lento e corto" di Massimiliano Ossini alla scoperta della Maldive ha incuriosito 770.000 spettatori pari al 5.2 % di share. Rai 3: Chi l'ha visto , il ...