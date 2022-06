In Sicilia 4 mila pazienti in dialisi in 116 centri (Di mercoledì 22 giugno 2022) PALERMO (ITALPRESS) – Una puntuale e aggiornata raccolta dei dati relativi ai pazienti in trattamento sostitutivo della funzione renale in Sicilia. Si tratta del Registro di Nefrologia, dialisi e Trapianto, varato dalla Regione. Uno strumento che pone l’Isola all’avanguardia.Oltre quattromila pazienti in dialisi distribuiti nei 116 centri Siciliani, di cui 81 privati e 35 pubblici. Con una prevalenza di uomini rispetto alle donne e nella fascia di età di 60-80 anni. Quattrocentotrentotto pazienti in lista d’attesa per il trapianto di rene, di cui 379 residenti in regione e 59 non residenti. Siracusa, Messina, Agrigento e Trapani le province con la maggiore prevalenza di pazienti: Sono solo alcuni dei numeri, relativi ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 giugno 2022) PALERMO (ITALPRESS) – Una puntuale e aggiornata raccolta dei dati relativi aiin trattamento sostitutivo della funzione renale in. Si tratta del Registro di Nefrologia,e Trapianto, varato dalla Regione. Uno strumento che pone l’Isola all’avanguardia.Oltre quattroindistribuiti nei 116ni, di cui 81 privati e 35 pubblici. Con una prevalenza di uomini rispetto alle donne e nella fascia di età di 60-80 anni. Quattrocentotrentottoin lista d’attesa per il trapianto di rene, di cui 379 residenti in regione e 59 non residenti. Siracusa, Messina, Agrigento e Trapani le province con la maggiore prevalenza di: Sono solo alcuni dei numeri, relativi ...

