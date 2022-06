Il Benevento ci prova per Palumbo | Ternana ferma sulle sue intenzioni

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo il riscatto del portiere Alberto Paleari e la chiusura dell’accordo trovato con il difensore Riccardo Piccoli, ilè al lavoro per sistemare il centrocampo, che ha subìto numericamente gli addii di Calò e Petriccione. Il direttore sportivo Pasquale Foggia è al lavoro su profili compatibili con le volontà del tecnico Fabio Caserta e avrebbe avanzato una richiesta anche per Antonio, mezzala classe ’96 reduce da un’ottima stagione con la maglia dellae premiato ieri sera al Gran Galà del calcio umbro. Il direttore sportivo degli umbri, Luca Leone, ha però precisato che l’interno destro (contratto in scadenza a giugno 2025) non è sul mercato e che il club rossoverde non intende privarsene. Il presidente Stefano Bandecchi, dopotutto, al termine dello ...

