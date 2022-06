Facebook non permetterà più recensioni fasulle né commenti negativi pilotati (Di mercoledì 22 giugno 2022) Mai più recensioni fasulle su Facebook. Le pagine delle aziende che vendono prodotti o servizi non dovranno più temere i commenti negativi pilotati. Gli utenti dovranno rispettare cinque regole, pena la cancellazione della recensione e, in caso di ripetute violazioni, il bando permanente da tutte le piattaforme del gruppo. LEGGI ANCHE –> Facebook lancia l’app per lo smart working con i dipendenti che fanno riunioni con i loro avatar Mai più recensioni fasulle su Facebook Questa è la nuova policy di Meta, la società madre di Facebook, che cambia così le sue norme interne. Le recensioni dovranno essere basate su esperienze reali. Quelle irrilevanti, offensive o comunque volte a ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Mai piùsu. Le pagine delle aziende che vendono prodotti o servizi non dovranno più temere i. Gli utenti dovranno rispettare cinque regole, pena la cancellazione della recensione e, in caso di ripetute violazioni, il bando permanente da tutte le piattaforme del gruppo. LEGGI ANCHE –>lancia l’app per lo smart working con i dipendenti che fanno riunioni con i loro avatar Mai piùsuQuesta è la nuova policy di Meta, la società madre di, che cambia così le sue norme interne. Ledovranno essere basate su esperienze reali. Quelle irrilevanti, offensive o comunque volte a ...

Pubblicità

rusembitaly : ?? Oggi il famoso cantante e l'attore russo Viktor #Tsoi avrebbe compiuto 60 anni. L'anno scorso una cover di “… - LegaSalvini : #Salvini: 'Il ministro Lamorgese non sta muovendo un dito a fronte di decine di migliaia di sbarchi che non c'entra… - StefanoFassina : La guerra non la devono pagare i lavoratori. Il Parlamento non può rimanere al margine. Non voto la risoluzione del… - COLDIRETTITOSCA : RT @flash_meteo: #direttameteo GIOVEDI 23/06 L'anticiclone non molla la presa: ancora caldo e siccità. Attenuazione nel weekend poi l'alt… - mickycaruso : RT @boni15_boni: Tutti i mali non vengono per nuocere. -