EasyJet, decine di voli cancellati per l'estate 2022: ecco perché (Di mercoledì 22 giugno 2022) EasyJet è la prima compagnia aerea low cost ad annunciare un taglio del 13% dei propri voli a causa della mancanza di personale e della riduzione dei voli nei principali aeroporti europei. A cominciare da quello di Gatwick a Londra e quello di Schiphol ad Amsterdam. Per questo l’azienda ha affermato che da luglio a settembre ridurrà la sua capacità di trasporto aereo all'87% rispetto al 2019, periodo pre covid. Percentuale inferiore alle aspettative che prevedeva un ritorno dei voli al 97% durante l’alta stagione estiva. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 giugno 2022)è la prima compagnia aerea low cost ad annunciare un taglio del 13% dei propria causa della mancanza di personale e della riduzione deinei principali aeroporti europei. A cominciare da quello di Gatwick a Londra e quello di Schiphol ad Amsterdam. Per questo l’azienda ha affermato che da luglio a settembre ridurrà la sua capacità di trasporto aereo all'87% rispetto al 2019, periodo pre covid. Percentuale inferiore alle aspettative che prevedeva un ritorno deial 97% durante l’alta stagione estiva.

