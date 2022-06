Drone Ucraino Colpisce La Raffineria Di Novoshakhtinsk

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Questo video arriva dalla regione di Rostov, Russia, vicino al confine con l'Ucraina. Quello che il telefonino riprende è undell'esercito di Kiev, un-kamikaze che trasportava il suo carico di esplosivo e che si vede scendere e colpire ladi. L'esplosione è stata violentissima e ci sono volute ore per domare le fiamme.

Pubblicità

Francesco_Rizz_ : RT @GeopoliticalCen: Un drone ucraino PD-1, con circa 7 kg di esplosivo a bordo, ha colpito una raffineria russa a Novošachtinsk a circa 50… - Clarembaldo : RT @GeopoliticalCen: Un drone ucraino PD-1, con circa 7 kg di esplosivo a bordo, ha colpito una raffineria russa a Novošachtinsk a circa 50… - GeopoliticalCen : Un drone ucraino PD-1, con circa 7 kg di esplosivo a bordo, ha colpito una raffineria russa a Novošachtinsk a circa… - Giuly0013 : RT @ilfattovideo: Russia, esplosione alla raffineria di Rostov: “Colpita da un drone ucraino”. Il video - Bolpet : RT @lettera_mosca: RUSSIA - La raffineria di petrolio di Novoshakhtinsky, nella regione di Rostov, a 10 km dal confine con l'Ucraina, è sta… -

... e come sappiamo non è la prima volta che l'esercitoprende di mira infrastrutture russe, ... Tuttavia ilha mancato i serbatoi di petrolio che erano stati presi di mira. Non c'è stata ...... nella regione di Rostov, a pochi chilometri dal confine- è stata colpita questa mattina sembra da unche ha provocato un incendio. Lo riportano i media internazionali. 'Secondo una ...L'annuncio Telegram del governatore Golubev e la nota ufficiale dell'impianto: esplosione nella raffineria di Rostov, la Russia incolpa i droni ucraini ...Il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha dichiarato oggi di aver ricevuto una fornitura di Panzerhaubitze 2000 con equipaggi ucraini alla guida. I PzH 2000 sono obici semoventi da 155mm, p ...