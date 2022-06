Doveva scontare quasi 4 anni di reclusione, 32enne rintracciato e arrestato a Ladispoli (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ladispoli – Nella giornata di ieri, a Ladispoli, gli agenti del locale Commissariato, in occasione della movida hanno effettuato un’attività ad alto impatto allo scopo di fornire una tempestiva ed efficace risposta a diverse segnalazioni relative a situazioni di degrado ed illegalità tra cui atti schiamazzi e musica a ad alto volume in orario notturno, spaccio di sostanze stupefacenti, assembramenti di ragazzi dediti all’abuso di alcolici, liti e risse in alcune zone particolari della città e del lungomare. Allo scopo, sono stati attuati due dispositivi, il primo nel pomeriggio con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine ed un secondo serale, più concentrato sui controlli nei pressi e all’interno di locali, specie del lungomare, con l’intervento di personale della squadra giudiziaria del Commissariato e quelli della Polizia Locale. Durante il ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 giugno 2022)– Nella giornata di ieri, a, gli agenti del locale Commissariato, in occasione della movida hanno effettuato un’attività ad alto impatto allo scopo di fornire una tempestiva ed efficace risposta a diverse segnalazioni relative a situazioni di degrado ed illegalità tra cui atti schiamazzi e musica a ad alto volume in orario notturno, spaccio di sostanze stupefacenti, assembramenti di ragazzi dediti all’abuso di alcolici, liti e risse in alcune zone particolari della città e del lungomare. Allo scopo, sono stati attuati due dispositivi, il primo nel pomeriggio con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine ed un secondo serale, più concentrato sui controlli nei pressi e all’interno di locali, specie del lungomare, con l’intervento di personale della squadra giudiziaria del Commissariato e quelli della Polizia Locale. Durante il ...

