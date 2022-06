Cosa farà adesso Di Maio con il suo nuovo gruppo di fuoriusciti dal M5S? (Di mercoledì 22 giugno 2022) Beppe Sala, Gianfranco Librandi, Federico Pizzarotti, Bruno Tabacci, Luigi Brugnaro: sono questi gli interlocutori ai quali adesso guarda Luigi Di Maio per cercare sponde e appoggi al suo nuovo gruppo parlamentare, “Insieme per il futuro”, generato dal suo addio al Movimento 5 Stelle che ha portato con sé lo spostamento di una settantina di parlamentari. Lo stesso ministro degli Esteri ha comunicato prima alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e poi al presidente della Camera, l’ex collega di partito Roberto Fico, la creazione dei gruppi. A Palazzo Madama le trattative per avere il simbolo sono in corso e coinvolgono Centro democratico, Maie e Italia al centro, mentre a Montecitorio la pesca è anche tra gli ex pentastellati. Con uno sguardo a Giancarlo Giorgetti, che nella Lega sembra quello più ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Beppe Sala, Gianfranco Librandi, Federico Pizzarotti, Bruno Tabacci, Luigi Brugnaro: sono questi gli interlocutori ai qualiguarda Luigi Diper cercare sponde e appoggi al suoparlamentare, “Insieme per il futuro”, generato dal suo addio al Movimento 5 Stelle che ha portato con sé lo spostamento di una settantina di parlamentari. Lo stesso ministro degli Esteri ha comunicato prima alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e poi al presidente della Camera, l’ex collega di partito Roberto Fico, la creazione dei gruppi. A Palazzo Madama le trattative per avere il simbolo sono in corso e coinvolgono Centro democratico, Maie e Italia al centro, mentre a Montecitorio la pesca è anche tra gli ex pentastellati. Con uno sguardo a Giancarlo Giorgetti, che nella Lega sembra quello più ...

