Cosa c'è (davvero) dietro allo strappo di Di Maio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non molto tempo fa Di Maio aveva chiesto l'impeachment del Presidente Mattarella e raccolto le firme per uscire dall'euro. Oggi è moderato e guida la nuova Dc

Addio di Di Maio, Conte: "Cercava solo un pretesto". Cosa succederà adesso Addio di Di Maio: venti di tempesta hanno scosso il M5S e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ieri ha abbandonato la nave. Ecco cosa succederà adesso. Incinta non vuol dire malata (22 giugno 2022) - Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy, commenta così la notizia delle aspiranti vigilesse che, per partecipare a un concors ...