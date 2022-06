(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 6 minutiCaserta – Un vero e propriobellezza dellae una grande festa popolare per celebrare la rinascita della Reggia borbonica con tanti artisti e ospiti d’eccezione. Il Real Sito di(Sam Tammaro, Caserta) è pronto ad ospitare ilche, da sabato 2 luglio a sabato 30 luglio 2022, animerà il sito borbonico con concerti e spettacoli live, integrando l’offerta culturale e i percorsi nei boschi. Dopo essere stato considerato per decenni il simbolo del degrado e dell’abbandono nella Terra dei Fuochi, e dopo aver resistito alle ferite del tempo e della criminalità organizzata, oggiè un modello di riscatto per l’intera comunità, aperto a famiglie, bambini e rifugiati. La ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Carditello Festival: inno alla Campania Felix con Elisa, Alice e De Crescenzo. Il programma **… - ParliamoDiNews : Carditello Festival 2022 dal 2 al 30 luglio: tutti gli ospiti #CarditelloFestival #ReggiadiCarditello #22giugno - OndaWebTv : Carditello. Elisa, Alice e De Crescenzo sul palco del Festival ?? #lenotizieinpositivo di Ondawebtv - VesuvioLive : Carditello Festival con tanti ospiti: da Elisa a Gragnaniello. Il programma completo - DifferenteMInfo : PASSIONE LIVE inaugura la stagione dei concerti del Carditello Festival - -

Iltorna, dal 2 al 30 luglio 2022, con tanti artisti e ospiti d'eccezione. Un vero e proprio inno alla bellezza della Campania Felix per celebrare la rinascita della Reggia borbonica "...Durante l'evento, che rientra nell'ambito delInternazionale del Sannio e della Valle ... promosso da ECOS e realizzato, in collaborazione con la Fondazione Real Sito die la ...Passione Live alla Reggia di Carditello, unica tappa campana con artisti per valorizzare la musica napoletana.Era da molti decenni che il Real Sito borbonico di Carditello, situato a San Tammaro, non aveva l'acqua potabile. I cavalli di razza persano, allevati al tempo dei Borboni e tornati negli ...