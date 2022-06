Caldo da bollino rosso in 4 città il 23 giugno | arancione in 10

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono giorni di grandein Italia. Non è una sorpresa, tenuto conto che da tempo le previsioni meteo annunciavano un sensibile aumento delle temperature. Che la colonnina di mercurio abbia raggiunto livelli significativi lo si evince dal fatto che siano tornati di grande interesse i bollettini del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Un appuntamento che sul portale governativo si rinnova ogni anno da maggio a settembre. Meteo: cosa significaPer la giornata del 23ci saranno quattroine ben dieci in. Ma cosa significa? Si tratta di una convenzione con cui, come indicato sul Ministero della Salute, si vuole preannunciare il possibile livello diche è destinato ad arrivare. Nel massimo ...

... Redazione Sardegna Live Continua ad aumentare la morsa delsull'Italia. D opo le 2 città di oggi e le 4 di domani, venerdì saranno 7 le città italiane darosso, che indica il massimo ...Continua a salire l' allertain Italia: dopo le 2 città di oggi e le 4 di domani, venerdì saranno 7 le città italiane darosso, che indica il massimo livello di rischio per le alte temperature per tutta la ... METEO ITALIA - Allerta CALDO, bollino ROSSO in arrivo su queste città ITALIANE Il bollettino aggiornato del ministero della Salute sille condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la popolazione ...PESCARA – Continua a salire l’allerta caldo in Italia: dopo le 2 città di oggi e le 4 di domani, venerdì saranno 7 le città italiane da bollino rosso, che indica il massimo livello di rischio per le a ...