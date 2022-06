Calcio | Inter | visite mediche per Mkhitaryan

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Milano, 22 giu. - (Adnkronos) - Giornata dicon l'per Henrikh. Il centrocampista armeno, in scadenza di contratto con la Roma, giocherà per i prossimi due anni con la maglia nerazzurra. Arrivato a Milano martedì, nella giornata di mercoledì il giocatore classe 1989 in mattinata ha svolto la prima parte dinel centro Humanitas di Rozzano. Dopo la seconda parte di controlli, iniziata intorno alle 13.30 al Coni, potrà firmare il contratto biennale a circa 4,5 milioni di euro a stagione con il club nerazzurro.

Pubblicità

StefanoFeltri : Così i contribuenti italiano pagano un pezzo dello stipendio di Lukaku che torna all'Inter con lo sconto. Doveva se… - Gazzetta_it : Lukaku torna all’Inter: è fatta! Manca solo l’annuncio - Gazzetta_it : Dal Manchester United all'Inter, poi Chelsea e ritorno: così #Lukaku piega le leggi del mercato - Mkhitaryanfan1 : RT @AliprandiJacopo: Henrikh #Mkhitaryan sta svolgendo la seconda parte di visite mediche al Coni. Poi firmerà il biennale con l’Inter.… - IlManna15 : @mikepowah Ce lo avvicinano così quando firmerà per Inter/Roma si venderà la solita narrazione “colpo scudetto ruba… -

L'ora di Romelu:- Lukaku, manca solo l'ufficialità. Inzaghi rinnova fino al 2024 E oggi in un altro messaggio la Curva Nord torna sull'argomento, quando sembra cosa fatta il ritorno di Lukaku ...... costantemente protagonista con la maglia dell'; premio significativo per il sardo Barella, ... Oltre l'ex Cagliari, premi anche per altri volti rilevanti nel mondo del; da Fabio Peccia a ...Milano, 22 giu. – (Adnkronos) – Giornata di visite mediche con l’Inter per Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, in scadenza di contratto con la Roma, giocherà per i prossimi due anni con la ..."Ho scherzato con Galliani e Berlusconi sul loro passato al Milan e il mio all'Inter. Hanno fatto la storia del calcio, sarà un piacere lavorare per loro".