Bianco a «Bergamo NXT Station» per raccontare le sue «Storie che non fanno paura» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il cantante torinese sarà a Bergamo il prossimo 24 giugno in apertura agli Zen Circus, per raccontare la storia di un uomo che, giunto alla soglia dei quarant’anni, non ha più paura di essere normale: «A volte la normalità racchiude tutto quello di cui abbiamo bisogno. Le Storie che racconto io sono Storie che parlano di normalità, di vita, di amore e non mi fanno paura perché si tratta di Storie che per me si concludono con un lieto fine» Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il cantante torinese sarà ail prossimo 24 giugno in apertura agli Zen Circus, perla storia di un uomo che, giunto alla soglia dei quarant’anni, non ha piùdi essere normale: «A volte la normalità racchiude tutto quello di cui abbiamo bisogno. Leche racconto io sonoche parlano di normalità, di vita, di amore e non miperché si tratta diche per me si concludono con un lieto fine»

