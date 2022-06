Belen ricatta Antonino Spinalbese i divieti e le condizioni per partecipare al reality

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 giugno 2022)parteciperà alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Quella che era solamente una voce di sottofondo adesso è diventata realtà ma la presenza del ragazzo — ex fiamma dello showgirlRodriguez — è vincolata da alcuniposti dalla stessa. Leggi anche:: ecco cosa ha detto sul ritorno di fiamma traRodriguez e Stefano De Martinoalla settimana edizione del GF Vip 7 Originario della provincia di Napoli e noto per essere l’ex fidanzato diRodriguez,, sembra essere tra la rosa dei favoriti per la settima edizione del Grande ...