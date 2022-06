Bayern Monaco | Kahn | «Lewandowski? Lo aspettiamo in ritiro»

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Oliver, CEO del, ha parlato del possibile futuro di Robert: le sue dichiarazioni Quale futuro per Robert? In conferenza stampa, Oliverha parovato a fare chiarezza sul bomber del. LE PAROLE – «Ha un contratto che lo lega al nostro per un altro anno. Ci, quindi, di vederlo presente al primo giorno di raduno della squadra. La situazione non è cambiata». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ilha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Sadio MANÉ dal Liverpool, dove giocava da sei stagioni. Il senegalese ha firmato un contratto che lo lega al club più titolato di Germania ...Le prime parole di Manè da calciatore del: "Gioco per ile voglio vincere tutti i titoli" Dopo il comunicato ufficiale, ecco le prime parole di Sadio Manè come nuovo calciatore del. NAGELSMANN - "Ho parlato ...Quale futuro per Robert Lewandowski In conferenza stampa, Oliver Kahn ha parovato a fare chiarezza sul bomber del Bayern Monaco. LE PAROLE – «Ha un contratto che lo lega al nostro per un altro anno.Klopp pubblica un comunicato ufficiale in cui saluta Sadio Mané: "Rimarrai un'icona del Liverpool, mi mancherai" ...