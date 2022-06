Autonomia differenziata | perché il ddl Gelmini porta alla fine dello Stato unitario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 giugno 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Non bastavano il Covid, la guerra, la siccità e le cavallette: ci mancava Mariastella e il ddl sulla. A lei manca però la capacità, tutta piddina, di lavorare nel buio delle catacombe della politica, come Paolo Gentiloni che, a capo di un governo in articulo mortis, firmò un patto palesemente incostituzionale con Zaia, Bonaccini e Fontana nel febbraio 2018, che prevedeva la distribuzione della spesa pubblica tra le regioni in basepopolazione e al Pil e sottraevapotestà del parlamento gli accordi-Regione. Gentiloni che si propone come uno dei difensori della Ue ha iniziato il processo di disgregazione. Non ci vuole la sottile dottrina di Massimo Villone che ...