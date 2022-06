ATP Eastbourne 2022, Jannik Sinner si conferma allergico all’erba e si arrende a Tommy Paul in 2 set (Di mercoledì 22 giugno 2022) Niente da fare per Jannik Sinner. L’azzurro (n.13 del mondo) si è dovuto arrendere all’americano Tommy Paul (n.35 del ranking) nel secondo turno dell’ATP di Eastbourne (Gran Bretagna). L’erba si è confermata ancora una sorta di tabù per Jannik, sconfitto sullo score di 6-3 3-6 6-3 dallo statunitense in 2 ore e 6 minuti di gioco. E così si prolunga la striscia di sconfitte consecutive dell’altoatesino negli 8 match disputati su questa superficie (6 ko). Nei fatti gli unici due successi sono stati ottenuti nel corso delle qualificazioni a s-Hertogenbosch contro Lukas Lacko e Thomas Fabbiano nel giugno del 2019. Nel primo parziale si segue l’andamento al servizio con grande continuità fino all’ottavo game. La prima inizia a non entrare e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Niente da fare per. L’azzurro (n.13 del mondo) si è dovutore all’americano(n.35 del ranking) nel secondo turno dell’ATP di(Gran Bretagna). L’erba si èta ancora una sorta di tabù per, sconfitto sullo score di 6-3 3-6 6-3 dallo statunitense in 2 ore e 6 minuti di gioco. E così si prolunga la striscia di sconfitte consecutive dell’altoatesino negli 8 match disputati su questa superficie (6 ko). Nei fatti gli unici due successi sono stati ottenuti nel corso delle qualificazioni a s-Hertogenbosch contro Lukas Lacko e Thomas Fabbiano nel giugno del 2019. Nel primo parziale si segue l’andamento al servizio con grande continuità fino all’ottavo game. La prima inizia a non entrare e ...

