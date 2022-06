Via ai lavori in via della Repubblica, parcheggi blu gratis ai residenti (Di martedì 21 giugno 2022) Partono domani, 22 giugno, i lavori di rifacimento del manto stradale in via della Repubblica e in via Farnese. L’assessore alla Polizia Municipale Paola Naimi rende noto che da domani e fino alla fine della durata dei lavori di rifacimento del manto stradale della Via della Repubblica e della Via Farnese, i residenti delle zone (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di martedì 21 giugno 2022) Partono domani, 22 giugno, idi rifacimento del manto stradale in viae in via Farnese. L’assessore alla Polizia Municipale Paola Naimi rende noto che da domani e fino alla finedurata deidi rifacimento del manto stradaleViaVia Farnese, idelle zone (Monrealelive.it)

rtl1025 : ?? Un operaio di 72 anni, Donato Marti, originario di #Avetrana (Taranto), è morto stamani a #Lecce dove era impegn… - comunecalcinaia : Per lavori di ripristino della fornitura elettrica, è stata emessa un'ordinanza per via Togliatti e per via Gagarin… - muoversintoscan : ????A #Firenze in via Michelangelo Buonarroti a #Firenze per lavori per nuovo allaccio rete idrica. Fino al 23 giugn… - raffaelladaros : RT @comunebelluno: #Divieto di #circolazione in via San Lucano, all'altezza dei civici dal 26 al 30, il 25 giugno, per lavori: https://t.co… - telodogratis : L’istituto “Giglio” si prepara alla transizione ecologica, al via lavori per risparmio energetico -