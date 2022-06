Verona | morto un ragazzo di vent' anni | schiacciato dal trattore mentre lavorava nel vigneto

Pubblicità

FUMANE (VERONA) - Un ragazzo ventenne è morto questa mattina, poco dopo le 8, a Fumane, in contrada La Ca', schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando in un vigneto. Si tratta di uno dei figli di Stefano Accordini.