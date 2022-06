Uno dei figli di Elon Musk vuole cambiare genere e cognome (per non avere più niente a che fare con lui) (Di martedì 21 giugno 2022) Xavier Musk, figlio 18enne di Elon Musk, ha iniziato la procedura per cambiare nome e genere. Xavier vuole chiamarsi Vivian Jenna Wilson e prendere il cognome di sua madre, secondo quanto risulta al sito di gossip Usa Tmz. Sui documenti ufficiali depositati presso un tribunale di Los Angeles si legge che il figlio del fondatore della Tesla ha avviato la pratica per una questione di «identità di genere e il fatto che non desidero essere imparentato con il mio padre biologico in alcun modo o forma». Musk ha sette figli: Griffin, Vivian, Kai, Saxon, Damian, che ha avuto con la scrittrice Justine Wilson, con la quale è stato sposato dal 2000 al 2008, e X AE A-XI ed Exa Dark Sideræl, con ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) Xaviero 18enne di, ha iniziato la procedura pernome e. Xavierchiamarsi Vivian Jenna Wilson e prendere ildi sua madre, secondo quanto risulta al sito di gossip Usa Tmz. Sui documenti ufficiali depositati presso un tribunale di Los Angeles si legge che ilo del fondatore della Tesla ha avviato la pratica per una questione di «identità die il fatto che non desidero essere imparentato con il mio padre biologico in alcun modo o forma».ha sette: Griffin, Vivian, Kai, Saxon, Damian, che ha avuto con la scrittrice Justine Wilson, con la quale è stato sposato dal 2000 al 2008, e X AE A-XI ed Exa Dark Sideræl, con ...

