"Un motivo personale", Scanzi e il retroscena sullo strappo Conte-Di Maio (Di martedì 21 giugno 2022) L'ennesimo terremoto che ha preso la forma della scissione di Luigi Di Maio è la fine del Movimento 5 Stelle? A Otto e mezzo si parla del futuro della galassia grillina, pochi minuti prima dell'annunciata conferenza stampa del ministro degli Esteri. Il quale sta finendo di raccogliere le firme per formare gruppi autonomi, alla Camera sarebbero già 50 e tra i big pronti a seguirlo ci sarebbero Laura Castelli, Vincenzo Spadafora,e Pierpaolo Sileri. Lilli Gruber chiede ad Andrea Scanzi, nella puntata di marted' 21 giugno, se siamo davanti alla fine di Giuseppe Conte, Di Maio o perfino di Beppe Grillo? "È la fine del M5s? Non lo so, è già morto col governo gialloverde. L'allontanamento di Di Maio può essere positivo, se va via una serpe in seno o un cavallo di Troia..." commenta il giornalista del ...

