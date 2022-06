Ultime Notizie Roma del 21-06-2022 ore 13:10 (Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di autorità installate dalle truppe di mosca nella regione Ucraina di Kurt sono occupata durante le prime fasi della guerra chiederanno l’annessione alla Russia entro la fine dell’anno l’ha dichiarato all’agenzia tasse il vicegovernatore Lo Russo dell’oblast kirill tremuson quest’anno terremo un referendum dopo il referendum chiedere ma le autorità russe l’annessione alla Russia ha detto tre musov il vicegovernatore prevede che la consultazione si tenga che l’integrazione della regione nella Federazione Russa avvenga entro la fine dell’anno la Russia è una nazione che ci consentirà di avere un futuro un futuro promettente per conto nostro la Dov’è l’Ucraina è fallita come come progetto accidentale aggiunto cremoso credo ci ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di autorità installate dalle truppe di mosca nella regione Ucraina di Kurt sono occupata durante le prime fasi della guerra chiederanno l’annessione alla Russia entro la fine dell’anno l’ha dichiarato all’agenzia tasse il vicegovernatore Lo Russo dell’oblast kirill tremuson quest’anno terremo un referendum dopo il referendum chiedere ma le autorità russe l’annessione alla Russia ha detto tre musov il vicegovernatore prevede che la consultazione si tenga che l’integrazione della regione nella Federazione Russa avvenga entro la fine dell’anno la Russia è una nazione che ci consentirà di avere un futuro un futuro promettente per conto nostro la Dov’è l’Ucraina è fallita come come progetto accidentale aggiunto cremoso credo ci ...

Pubblicità

sole24ore : ?? #Ucraina, il governo di #Kiev critico verso colosso italiano #Danieli: «Sostenere il complesso militare russo è c… - sole24ore : ?? L’ambasciatore italiano in #Russia è stato convocato dal ministero degli Esteri russo: - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - CalcioOggi : Serie A: le ultime notizie dal fronte calciomercato - Calcio Style - VesuvioLive : Campania, via alla gara per l’acquisto di 202 bus: investimento da 64 milioni -