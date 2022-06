Ucraina | Timmermans | ' guerra non sia alibi per tornare al passato'

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "La situazione è molto difficile per lainche pone rischi enormi per la sicurezza alimentare in Africa e Medio Oriente. Ma usare questi problemi comeper non realizzare la Farm to Fork significherebbe uccidere la salute e la sopravvivenza a lungo termine della nostra agricoltura". Lo dice al Fatto Quotidiano il vice presidente della Commissione Europea Frans, alla vigilia dell'arrivo sul tavolo di Bruxelles della riforma che vuole dimezzare l'uso dei pesticidi in agricoltura. "La nostra prospettiva è il 2030, 2040, 2050, non domani, né l'anno prossimo - rispondealle critiche di chi ritiene che, anche a causa dellain corso, non sia esattamente il momento più opportuno per parlare di tagli dei pesticidi - Se ...