Sophie e Basciano, la linea dei loro gioielli è online. I prezzi? Guardate con i vostri occhi (Di martedì 21 giugno 2022) Sophie Codegoni e Alessandro Basciano lanciano una linea di gioielli. L’annuncio sui social della coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6: “Sono felicissimo di potervi finalmente presentare un progetto alla quale abbiamo lavorato da tempo con passione e dedizione”, ha scritto Alessandro Basciano, conosciuto anche per la sua partecipazione a Uomini e Donne. “È stato davvero bellissimo poter realizzare un prodotto che rappresenta il nostro concetto di semplicità ed eleganza e poterlo condividere con tutti voi. Un ringraziamento a Lorenzo Federici e al suo meraviglioso team RL West Coast per averci aiutato nella realizzazione del sito ad AXB Studio per aver catturato in ogni singolo scatto tutto l’amore che ci abbiamo messo in questo nostro nuovo progetto e a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022)Codegoni e Alessandrolanciano unadi. L’annuncio sui social della coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6: “Sono felicissimo di potervi finalmente presentare un progetto alla quale abbiamo lavorato da tempo con passione e dedizione”, ha scritto Alessandro, conosciuto anche per la sua partecipazione a Uomini e Donne. “È stato davvero bellissimo poter realizzare un prodotto che rappresenta il nostro concetto di semplicità ed eleganza e poterlo condividere con tutti voi. Un ringraziamento a Lorenzo Federici e al suo meraviglioso team RL West Coast per averci aiutato nella realizzazione del sito ad AXB Studio per aver catturato in ogni singolo scatto tutto l’amore che ci abbiamo messo in questo nostro nuovo progetto e a ...

