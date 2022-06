Sindrome post Covid o Long Covid: l’ossigeno Ozono Terapia aiuta (Di martedì 21 giugno 2022) “La Sindrome post-Covid (o Long Covid Syndrome – L.C.S.) è una condizione clinica che può presentarsi in un significativo numero di persone dopo l’infezione da SARS Cov 2, anche se contratta in forma lieve o paucisintomatica. Si manifesta in modo variabile con sintomi come affaticabilità, stanchezza cronica, cefalea, fatica a concentrarsi, dolori muscolari, depressione, difficoltà di memoria, disturbi del sonno e comunque una difficoltà generale a ritornare alla condizione fisica pre-malattia. In questi casi l’OzonoTerapia, grazie alle sue caratteristiche di complementarietà con altre terapie e capacità di modulazione dei sistemi biologici, rappresenta un’arma in più nel percorso di cura”. Chi parla è il dottor Marco Rascaroli, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 giugno 2022) “La(oSyndrome – L.C.S.) è una condizione clinica che può presentarsi in un significativo numero di persone dopo l’infezione da SARS Cov 2, anche se contratta in forma lieve o paucisintomatica. Si manifesta in modo variabile con sintomi come affaticabilità, stanchezza cronica, cefalea, fatica a concentrarsi, dolori muscolari, depressione, difficoltà di memoria, disturbi del sonno e comunque una difficoltà generale a ritornare alla condizione fisica pre-malattia. In questi casi l’, grazie alle sue caratteristiche di complementarietà con altre terapie e capacità di modulazione dei sistemi biologici, rappresenta un’arma in più nel percorso di cura”. Chi parla è il dottor Marco Rascaroli, ...

