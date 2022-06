Serena | la Regina torna e vince Ora Wimbledon è un sogno possibile

Pubblicità

Il ritorno porta il sorriso della vittoria.Williams, dopo un anno fuori dai campi, è rientrata in un doppio inedito a Eastbourne con la numero 3 al mondo Ons Jabeur. E ha vinto. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...Al comando dell'evento sempre Francesca Iori, maglianese doc eindiscussa dello shabby chic del Fermano, coadiuvata dalla sua associazione A. Mano presieduta daCipolletti. Avrà, invece,...A un anno dall'ultimo torneo, Serena Williams, ex regina del tennis mondiale, è tornata in campo questa sera in una sfida doppio. (ANSA) ...Lei è la regina e decide lei, io obbedirò. Sono nervosa ed eccitata, potete immaginare come ci si senta a poter giocare insieme ad una leggenda del genere. Non vedo davvero l’ora”. E il ritorno delle ...